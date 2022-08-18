Британская разведка рассказала, почему у российских танков отлетают башни 18.08.2022, 10:10

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Боевая техника РФ сильно истощена.

Британская разведка сообщила о сильном истощении танков россиян в Украине.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

«Сильное истощение российских основных боевых танков в Украине, вероятно, частично связано с тем, что Россия не смогла установить и должным образом применить соответствующую динамическую броню (ERA). При правильном использовании ERA снижает эффективность входных снарядов до того, как они попадут в танк. Это свидетельствует о том, что российские силы не исправили культуру плохого использования ERA, которая берет свое начало с Первой чеченской войны в 1994 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вполне вероятно многим российским танковым экипажам не хватает обученности поддерживать ERA, что приводит или к плохой подгонки взрывчатых элементов, или до ее полного отказа.

«Эти недостатки, вероятно, способствуют распространенным случаям катапультирования башни, которые хорошо задокументированы на видео очевидцев из Украины. Во время войны российские командиры не смогли обеспечить боевую дисциплину на низком уровне, например, применить ERA. Кумулятивный эффект этих неудач, вероятно, является существенным фактором низкой эффективности российских сил», - добавили в ведомстве.

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