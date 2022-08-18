ВСУ нанесли новые удары по стратегически важному для россиян мосту в Новой Каховке 2 18.08.2022, 10:49

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иллюстрационное фото

Проезд тяжелой техники по нему невозможен.

Украинская армия нанесла новые удары по мосту у Новокаховской ГЭС, по которому оккупанты перебрасывают тяжелую технику.

Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Это не первый удар по мосту. Накануне оккупанты хвастались, что его отремонтировали.

В то же время проезд тяжелой техники по нему невозможен, рассказала в эфире украинского телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«По нашей информации, проезд возможен разве что легкового автотранспорта, на котором они (российские оккупанты) и пытаются эвакуировать себе самое дорогое», - ответила она.

Гуменюк добавила, что мост под огневым контролем ВСУ.

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