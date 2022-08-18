Новая Каховка превратилась для армии РФ во «вторую Чернобаевку» 2 18.08.2022, 11:07

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Стали известны подробности об ударах ВСУ по оккупантам.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским оккупантам глубоко в тылу на временно захваченных территориях. Захватчики несут большие потери, а Новая Каховка, что на Херсонщине, уже превратилась во «вторую Чернобаевку».

В частности, очередную порцию взрывов оккупанты получили там накануне, 17 августа. Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань в комментарии «24 каналу».

«Из Новой Каховки сделали вторую Чернобаевку. В Новой Каховке в последнее время была очень большая концентрация оружия, вооружения, тяжелой техники, которую подтягивали туда оккупанты», – сказал он.

Хлань напомнил, что в первые месяцы полномасштабной войны оккупанты создали в Чернобаевке удобный и большой логистический хаб, где накапливали свое вооружение и технику.

Украинские защитники начали наносить туда прицельные удары, постепенно уничтожая накопленные резервы врага. После этого оккупанты установили там противовоздушную оборону, поэтому Чернобаевка стала на определенный период недостижимой. Однако с приходом нового вооружения попадания ВСУ по Чернобаевке возобновили, и то, что россияне успели там накопить, было уничтожено.

Поэтому захватчики решили, что безопаснее для них станет Новая Каховка, поскольку она расположена дальше линии фронта. Они начали копить склады там, но Новая Каховка стала очередной «Чернобаевкой».

Хлань уточнил, что ликвидация оккупантов и их обеспечения началась с очень мощного взрыва, детонация боеприпасов после которого продолжалась почти сутки. Тогда было уничтожено более 1000 тонн боеприпасов и горючего.

Далее произошло системное уничтожение складов, расположенных в окрестностях Новой Каховки. В частности, в Райском, Таврическом, промзоне Сокол и промзоне Новой Каховки. Ликвидировали все, что туда потаскивали оккупанты.

После этого ВСУ начали отрабатывать транспортные артерии, мосты, чтобы перебить логистические поставки с левого берега на правый всего того, что они накапливали.

Пока оккупанты решили размещать свою технику еще дальше, но это все равно не помогло. Например, в Бриловке было уничтожено 40 вагонов с оружием и горючим, а также склады, а удары по Новоалексеевке фактически выбили железнодорожные поставки в Херсонскую область.

«Поэтому оккупанты начали рассредоточивать эту технику и уже не накапливать ее на больших базах, а делать меньшие склады в большем количестве», – резюмировал Хлань.

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