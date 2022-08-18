Сегодня — день рождения Сергея Тихановского

Сегодня — день рождения Сергея Тихановского5
- 18.08.2022, 11:17
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Герою Беларуси исполнилось 44 года.
18 августа Герою Беларуси, народному блогеру Сергею Тихановскому исполняется 44 года.
Уже второй свой день рождения знаменитый блогер, во многом благодаря которому «раскачалось» общество в 2020 году, встречает в тюрьме. Напомним, Сергея задержали в Гродно на предвыборном пикете Светланы Тихановской 29 мая 2020 года, после милицейской провокации.
Режим Лукашенко осудил народного блогера на 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Неделю назад суд перевел его на тюремный режим.
Редакция сайта Charter97.org присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Тихановскому скорейшего выхода на свободу в свободной и демократической Беларуси.