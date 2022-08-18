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Сегодня — день рождения Сергея Тихановского

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  • 18.08.2022, 11:17
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Сегодня — день рождения Сергея Тихановского
Сергей Тихановский
Фото: «Радыё Свабода»

Герою Беларуси исполнилось 44 года.

18 августа Герою Беларуси, народному блогеру Сергею Тихановскому исполняется 44 года.

Уже второй свой день рождения знаменитый блогер, во многом благодаря которому «раскачалось» общество в 2020 году, встречает в тюрьме. Напомним, Сергея задержали в Гродно на предвыборном пикете Светланы Тихановской 29 мая 2020 года, после милицейской провокации.

Режим Лукашенко осудил народного блогера на 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Неделю назад суд перевел его на тюремный режим.

Редакция сайта Charter97.org присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Тихановскому скорейшего выхода на свободу в свободной и демократической Беларуси.

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