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Террористы из «ЛНР» выстраивают отношения с режимом Лукашенко

  • 18.08.2022, 11:47
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Террористы из «ЛНР» выстраивают отношения с режимом Лукашенко

Боевики ждут от Минска предложений о взаимодействии.

Террористы из «ЛНР» заявили, что отношения с Беларусью «уже выстраиваются».

«Беларусь сейчас готовит предложения по конкретным шагам по взаимодействию на уровне гражданского общества прежде всего», — цитирует слова «главы МИД ЛНР» Владислава Дейнеги ТАСС.

Дейнего говорит, что Луганск ждет от Минска предложений о взаимодействии:

«В общем, они готовы, сейчас просто дело за конкретными предложениями». По его словам, из РБ уже приезжали некие «инициативные группы», которые «познакомились с ситуацией». Владислав Дейнего напомнил, что Александр Лукашенко обещал «при необходимости» признать так называемые «ЛНР» и «ДНР».

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