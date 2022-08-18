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ВСУ уничтожили комплекс станций спутниковой связи РФ «Легенда»

  • 18.08.2022, 15:15
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ВСУ уничтожили комплекс станций спутниковой связи РФ «Легенда»

По оккупантам нанесли мощный удар на юге.

На южном направлении украинские воины продолжают наносить потери врагу. Минувшей ночью они уничтожили комплекс спутниковой связи «Легенда-2» и противотанковый ракетный комплекс, а также по меньшей мере 5 захватчиков.

Ликвидирован также очередной вражеский склад боеприпасов. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи и уничтожать врага. Этой ночью вражеское войско уменьшено на 5 рашистов, комплекс станций спутниковой связи «Легенда-2» и противотанковый ракетный комплекс. В Благодатном рашисты уже не смогут пополнить боезапас, поскольку склад уничтожен», – рассказали в ОК «Юг».

Там также отметили, что окончательные потери врага дорасследуются.

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