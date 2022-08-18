ВСУ уничтожили комплекс станций спутниковой связи РФ «Легенда»
- 18.08.2022, 15:15
- 4,094
По оккупантам нанесли мощный удар на юге.
На южном направлении украинские воины продолжают наносить потери врагу. Минувшей ночью они уничтожили комплекс спутниковой связи «Легенда-2» и противотанковый ракетный комплекс, а также по меньшей мере 5 захватчиков.
Ликвидирован также очередной вражеский склад боеприпасов. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи и уничтожать врага. Этой ночью вражеское войско уменьшено на 5 рашистов, комплекс станций спутниковой связи «Легенда-2» и противотанковый ракетный комплекс. В Благодатном рашисты уже не смогут пополнить боезапас, поскольку склад уничтожен», – рассказали в ОК «Юг».
Там также отметили, что окончательные потери врага дорасследуются.