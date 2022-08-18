ВСУ уничтожили комплекс станций спутниковой связи РФ «Легенда» 18.08.2022, 15:15

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По оккупантам нанесли мощный удар на юге.

На южном направлении украинские воины продолжают наносить потери врагу. Минувшей ночью они уничтожили комплекс спутниковой связи «Легенда-2» и противотанковый ракетный комплекс, а также по меньшей мере 5 захватчиков.

Ликвидирован также очередной вражеский склад боеприпасов. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи и уничтожать врага. Этой ночью вражеское войско уменьшено на 5 рашистов, комплекс станций спутниковой связи «Легенда-2» и противотанковый ракетный комплекс. В Благодатном рашисты уже не смогут пополнить боезапас, поскольку склад уничтожен», – рассказали в ОК «Юг».

Там также отметили, что окончательные потери врага дорасследуются.

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