Число выезжающих в США россиян рухнуло в 900 раз 6 18.08.2022, 18:45

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Американцы перестали выдавать визы на территории РФ.

Число россиян, выехавших из России в США с апреля по июнь, составило всего 39 человек. Это в 900 с лишним раз меньше, чем годом ранее, когда за тот же период в Соединенные Штаты отправились 36,7 тысячи жителей РФ, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ.

Такая статистика может быть связана с прекращением выдачи американских виз на территории России и приостановкой прямого авиасообщения между двумя госдуарствами. Чтобы оформить визу США, россиянам необходимо выехать в третью страну. Иммиграционные визы российским гражданам теперь выдают в американском посольстве в Варшаве.

Из-за проблем с перелетами количество поездок россиян в Европу во втором квартале этого года упало на 36%, до 437 тысяч. При этом в годовом выражении значительно выросло число выездов в Эстонию (в 3,6 раза), в Финляндию (на 41,7%) и Литву (на 14,7%). Около 80% поездок в Финляндию и Эстонию были оформлены как частные.

Всего в апреле–июне за границу выехало почти пять миллионов российских граждан. Это на 28% больше, чем в первом квартале года. В основном люди уезжали в Казахстан, Армению, Грузию и другие постсоветские государтва. Поток из России в Казахстан увеличился в 2,9 раза (до 568 тысяч человек), в в Армению — в 1,5 раза (до 180 тысяч), а в Грузию — в 5,7 раза (до 163 тысяч).

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