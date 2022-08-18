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Украинские воины сбили один из самых новых истребителей РФ

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  • 18.08.2022, 20:17
  • 12,576
Украинские воины сбили один из самых новых истребителей РФ

Минус $50 миллионов.

Украинские воины приземлили очередную российскую «птичку». Очередной целью стал истребитель Су-30СМ — один из самых новых самолетов РФ.

Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Вражеский истребитель с бортовым номером RF81771, вероятно, сбили в Харьковской области. Он был одним из самых новых самолетов РФ, которые бомбардируют область.

«Себестоимость $50 млн. Выпущен Иркутским авиазаводом в 2018 году и передан в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк, который расположен в городе Курск, рядом с украинской границей. Заместитель командира полка Сергей Косик был сбит в марте и находится в плену на территории Украины», — отмечает журналист.

В то же время военкор Роман Бочкала опубликовал фотографию раскрытого парашюта для пилота. Вероятно, он катапультировался. Данных о его судьбе нет.

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