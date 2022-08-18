МИД РФ пригрозил странам ОДКБ 4 18.08.2022, 20:24

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Организация, куда входит Беларусь, может распасться?

Расширение сотрудничества стран бывшего СССР с Западом вызывает нарастающее беспокойство в России, оказавшейся в международной изоляции и ожидающей, что немногочисленные партнеры поддержат порыв «холодной войны».

Контакты стран-членов ОДКБ с недружественными государствами не должны наносить ущерба стратегическому партнерству с Россией. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в четверг заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

У государств блока, куда помимо России, входят Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан, есть обязательства, закрепленные в действующих соглашениях, напомнил Нечаев на ежедневном брифинге. Он добавил, что контакты со странами, которые Москва объявила «недружественными», не должны противоречить этим обязательствам.

Нечаев не уточнил, кому именно адресовано предупреждение, однако на свой счет его могли бы воспринять как минимум половина членов ОДКБ.

Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан 10 августа начали совместные с США учения Regional Cooperation, в ходе которых планируется отработать борьбу с международным терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, миротворческие миссии регионального уровня, а также противодействие наркотрафику. 10-дневные учения открыл посол США в Таджикистане Марк Поммерсхайм, назвавший их «беспрецедентной возможностью укрепить отношения с партнерами» в регионе.

За 5 дней до старта маневров, которые проходят под американским командованием, власти Казахстана подписали соглашение об обмене разведывательной и военной информацией с членом НАТО Турцией.

Армения — другой участник ОДКБ — с начала лета дважды принимала высокопоставленных американских чиновников. В начале июня в Ереван ездила замгоссекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд, а в середине июля — глава ЦРУ Уильям Бернс. Спустя две недели после его визита Армения получила грант в размере 120 млн долларов на демократизацию и поддержание экономической стабильности.

В Казахстан после начала российского вторжения в Украину приезжали замгоссекретаря Дональд Лу и Эрик Курилла, новый глава центрального командования Пентагона. Источники The Wall Street Journal в Госдепартаменте утверждают, что американские дипломаты призвали правительства центроазиатских республик присоединиться к санкциям против России.

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