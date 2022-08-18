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В Японии ищут способ увеличить потребление алкоголя населением

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  • 18.08.2022, 22:21
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В Японии ищут способ увеличить потребление алкоголя населением

Да здравствует саке.

Налоговое агентство Японии обнаружило, что продажи алкоголя в последнее время существенно сократились. Ведомство решило провести креативный конкурс Sake Viva! для поиска способов вернуть деньги в бюджет, передает «Новое время».

Менее чем за 10 лет доходы от продаж алкоголя в Японии сократились с 3% от общих поступлений в бюджет до 2%. Причиной тому стало сокращение населения страны, а также более тенденции к ведению здорового образа жизни.

Налоговое агентство Японии предприняло решительный шаг для борьбы с дефицитом бюджета. Оно объявило конкурс на поиск способов увеличить популярность алкоголя. Участниками могут стать люди в возрасте 20−39 лет.

Их задача — представить новые продукты и дизайны, которые помогут склонить население к увеличению потребления алкоголя. Конкурс продлится до 9 сентября.

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