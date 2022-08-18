Вышел на свободу политзаключенный Владимир Коцюбко 18.08.2022, 22:47

Владимир Коцюбко

Он полностью отбыл срок.

Владимир Коцюбко — станочник из Бреста, был фигурантом дела о блокировании железнодорожных путей и развешивании чучел в Бресте. Ему были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство).

С 25 января 2021 года и до суда Коцюбко находился под домашним арестом. В вину ему ставилось вывешивание манекена (куклы-чучела) с надписями «ОМОН». 18 мая 2021-го Владимир был приговорен судом Ленинского района Бреста на 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Наказание Владимир отбывал в ИК-22 В Ивацевичах. Недавно он освободился по прошествии срока.

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