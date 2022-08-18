закрыть
18 августа 2022, четверг, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вышел на свободу политзаключенный Владимир Коцюбко

  • 18.08.2022, 22:47
Вышел на свободу политзаключенный Владимир Коцюбко
Владимир Коцюбко

Он полностью отбыл срок.

Владимир Коцюбко — станочник из Бреста, был фигурантом дела о блокировании железнодорожных путей и развешивании чучел в Бресте. Ему были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство).

С 25 января 2021 года и до суда Коцюбко находился под домашним арестом. В вину ему ставилось вывешивание манекена (куклы-чучела) с надписями «ОМОН». 18 мая 2021-го Владимир был приговорен судом Ленинского района Бреста на 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Наказание Владимир отбывал в ИК-22 В Ивацевичах. Недавно он освободился по прошествии срока.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип