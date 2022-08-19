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В Мелитополе партизаны взорвали электроопору и сорвали планы оккупантов по Запорожской АЭС

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  • 19.08.2022, 10:05
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В Мелитополе партизаны взорвали электроопору и сорвали планы оккупантов по Запорожской АЭС

После взрывов россияне перекрыли южный выезд из города.

В среду утром, 17 августа, и в ночь на 18 августа в южной части Мелитополя Запорожской области раздались взрывы. Это украинские партизаны взорвали электроопору, чтобы предотвратить переподключение ЗАЭС к энергосистеме России.

Об этом сообщает местное издание «РИА-Мелитополь». Отмечается, что после взрывов оккупанты перекрыли южный выезд из города и пускали транспорт в объезд через Садовое.

«17 августа в 10:58 в южной части города раздался взрыв, после которого оккупанты перекрыли южный выезд из Мелитополя. На блок-посту во время поворота на Новое кладбище транспорт военные пускали в объезд через Садовое. А в ночь с 17 на 18 августа, примерно, в 3:25 в центре города была слышна работа ПВО, а в южной части одиночный взрыв», – говорится в сообщении.

Издание утверждает, что результатом работы диверсантов стал подрыв электроопоры.

«Мелитопольские диверсанты испортили планы рашистов по быстрому переподключению ЗАЭС. В понедельник, 15 августа, в Мелитополе, напомним, были замечены большегрузные машины с бухтами проводов и бочками с трансформаторным маслом. Скорее всего, их завезли, чтобы реализовать план подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме», – пишет «РИА-Мелитополь».

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