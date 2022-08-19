Белорусский предприниматель: Польша во многом удивила 1 19.08.2022, 11:45

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фото: neg.by

Как белорусы открывают бизнес в соседней стране.

Издание «Салідарнасць» поговорило с белорусами, которые открыли в Польше ИП после 2020 года.

Кирилл: «Польша во многом удивила»

Кирилл (имя изменено по просьбе героя) до своего переезда жил в Минске. Уже более десяти лет мужчина работает программистом. В 2021 году из соображений безопасности он переехал в Гданьск, где открыл ИП и уже получил временный вид на жительство.

— Когда я понял, что протест не принес своих «плодов», а в тюрьме оказывается все больше «простых» людей, которые выходили на марши, то из соображений безопасности принял решение уехать. Моя релокация не была экстренной, к переезду я готовился несколько месяцев.

Новой страной для жизни выбрал Польшу. Для специалистов из IT-сферы сюда можно уехать по программе «Poland. Business Harbour». Впервые появилась возможность открыть ИП и продолжать работать фактически без смены работы — на того же британского клиента, как и раньше.

Другие страны я не рассматривал, поскольку не хотел искать новую работу и ходить в офис.

В 2021 году виза по этой программе делалась довольно легко. Чтобы ее получить, нужно было подтвердить опыт работы либо предоставить диплом о техническом образовании. Сама виза бесплатная и выдается на один год, нужно было оплатить только услуги визового центра.

Переезд в Гданьск и открытие ИП

Сразу по приезду я начал заниматься оформлением документов. Еще будучи в Беларуси изучил все предстоящие шаги. Самое важное, что нужно сделать для открытия ИП — получить доверенный профиль. Это электронная цифровая подпись, с помощью которой можно оформлять документы онлайн.

Чтобы открыть ИП с визой, как у меня — временный вид для жительства не нужен. Однако есть моменты, которые все же не проработаны. Люди приезжают, у них заканчивается виза и они подаются на ВНЖ, но в некоторых воеводствах его можно ждать больше года, из-за чего лишаешься возможности выезжать за границу. Визу другого типа при этом получить нельзя, а повторную PHB теперь выдают уже приглашением от работодателя из списка PAIH, то есть не так просто, как раньше.

В целом, открыть ИП в Польше оказалось намного проще, чем в Беларуси, даже несмотря на языковой барьер. Здесь намного меньше беготни: все можно решить дистанционно, кроме похода в банк и получения доверенного профиля.

Помню, что в Беларуси это выглядело сложнее: я открывал ИП в Минске, но так и не воспользовался им, работал как физическое лицо.

Чтобы получить в Польше налоговый номер, нужно иметь прописку, то есть иметь арендное жилье, и быть там зарегистрированным. Знаю, что некоторые администрации выдают этот номер и без прописки, если есть основания (но так не везде).

В администрациях все очень приветливые, могут подсказать, если что-то непонятно. В официальных источниках также расписано, какие есть основания для ведения ИП иностранцам и ссылки на законы.

Налогообложение в Польше

Налогообложение в Польше – очень интересная вещь. Здесь есть много систем: линейная, когда налог зависит от дохода, там две налоговые ставки (12% и 32% после превышения определенной суммы), и фиксированная ставка — 19% на все. И с этих двух ставок можно делать налоговые вычеты.

Есть что-то вроде нашей почти почившей УСН (упрощенная система налогообложения), для программистов там налог составляет 12%, но нельзя производить налоговых вычетов.

Так как в сфере IT расходы небольшие: ничего не надо покупать, чтобы производить или продавать, я выбрал упрощенную систему. Самый частый вопрос среди индивидуальных предпринимателей — помочь в выборе налоговой ставки.

Я выбрал два налоговых кода, исходя из моего контракта: программирование и консультации в сфере IT. Консультант предполагает регистрацию плательщика НДС. Так как у меня экспорт услуг, я НДС не плачу, но тем не менее являюсь зарегистрированным плательщиком, и ежемесячно мой бухгалтер отправляет нулевую декларацию. Кроме того, я могу возвращать НДС, если что-то покупаю. Например, на ИП я купил ноутбук и вернул с него 23%.

Для только приехавших советую пользоваться услугами бухгалтера. Не думаю, что здесь кто-то сидит и ждет, пока кто-то сделает ошибку. Однако необходимо учитывать, что на ВНЖ нужно подаваться по основанию ведения бизнеса, и этот бизнес нужно вести очень аккуратно. Если будут ошибки, ВНЖ могут не выдать, не продлить или даже аннулировать.

Выбор специалистов по бухгалтерии очень большой, как и ценовая разбежка на их услуги. В среднем с учетом НДС услуги бухгалтера обходятся в 200 злотых (109, 49 бел. руб.) в месяц. Можно найти русскоязычного или англоязычного.

Если бы я работал в Беларуси как ИП, то налоги были бы немного меньше. Однако в Польше кроме подоходного налога платится еще страховка: социальные платежи, медицина, пенсия, больничные. Для программистов в зависимости от дохода налог составляет от 13 до 20%. Для страны ЕС — это немного.

Получение временного вида на жительство

Поморское воеводство известно тем, что здесь затягивают сроки выдачи ВНЖ. Но это не соответствует моему опыту и опыту моих знакомых. Мы подались на ВНЖ после каких-то нововведений и получили его за несколько месяцев сроком на три года.

Идеальный вариант для ИП — Краков, там выдают быстро и на три года. В Варшаве тоже недолго, но часто всего ВНЖ выдают только на год.

Выглядит это очень страшно, поскольку необходимо собирать много документов. Я следовал принципу: «лучше принести больше, чем потом доносить», и собрал килограмм документов.

Есть чек-лист, сделанный Центром белорусской солидарности, где указаны все документы, которые могут пригодиться при подаче на ВНЖ по бизнесу. Туда входят все фактуры, выписки со счетов, подтверждения оплаты налогов, налоговая декларация, оплата страховки и ее подтверждение, анкета.

Я также заполнял анкету предпринимателя из 12 вопросов.

О (не)возвращении домой

Мне было не очень тяжело начинать жизнь в Польше, так как я заранее готовился к этому несколько месяцев. К тому же я до этого был в Польше и понимал, что ожидать от этой страны: замков в облаках не строил. Тем не менее, Польша во многом меня удивила.

Я считаю, что у меня вырос уровень жизни. Да, трачу здесь больше денег, чем в Минске, поскольку снимаю жилье. По налогам здесь не сильно проиграл. Услуги стоят ощутимо дороже, продукты — дешевле.

Но политическую ситуацию в Беларуси за скобками не оставишь: нельзя поставить цену на ощущение безопасности, на то, что не нужно прислушиваться к шорохам соседей или наблюдать за «бусиками» во дворе.

Я задумывался о переезде и раньше, но сталкивался с определенными проблемами. Думаю, если бы не политическая ситуация в стране, я бы все-таки не уехал, ведь в Беларуси моя семья.

Сейчас думаю, что даже после смены власти я не вернусь. Боюсь, так думают и некоторые другие люди, особенно из сферы IT, ведь у нас не та ситуация, когда приходится работать не там, где хочется, и переступать через языковой барьер.

Алексей: «Больше возможностей для разных видов деятельности»

Алексей (имя изменено по просьбе героя) уехал из Беларуси в 2020 году, чтобы открыть в Варшаве собственное СТО. Такой же бизнес он вел девять лет в Беларуси, но мужчина хотел развиваться дальше. Для этого он выбрал Польшу — была карта поляка.

— За девять лет работы в Минске я достиг потолка. Стал вопрос: продолжать развиваться или рискнуть в другой стране? Решил рискнуть и не прогадал: мне удалось масштабировать свой бизнес примерно в три раза.

Языковой барьер — проблема номер один. Кажется, что белорусский с польским похожи, но на самом деле это не так. Открытие самого ИП не составило труда, поскольку у меня была карта поляка. Из сложностей было — найти помещение для моей деятельности.

По сравнению с Беларусью, в плане открытия собственного бизнеса, в Польше намного проще. Здесь я вижу здоровую конкуренцию и не наблюдаю кумовства, что мне очень нравится. По поводу налогов — они здесь немаленькие, но и в Беларуси они не супервыгодные, просто государство не показывает, сколько на самом деле человек платит. К тому же в Польше мы все включаем в затраты: запчасти, оборудование — идут в налоги, что тоже большой плюс.

В Беларуси, чтобы открыть ИП, нужно купить определенные книги: никто не знает, для чего они, но без них не откроешь. Здесь все делается одним заявлением и несколькими подписями. Указал вид деятельности, выбрал систему налогообложения — и работай.

Сейчас я плачу 9% налогов, но планирую перейти на 17%, чтобы не было порога дохода. Сейчас он составляет 120 тысяч злотых (около 26 тысяч $). С самого начала ведения бизнеса нанял бухгалтера, его услуги в месяц обходятся мне в около 500 злотых (примерно 280 белорусских рублей).

Клиенты, работники и помощь от ЕС

Оглядываясь назад, могу сказать: затраты на открытие бизнеса в Польше и Беларуси были примерно одинаковые. Сегодня здесь, скорее всего, будет дешевле, потому что в Беларуси на многие отрасли наложены санкции. Также можно вернуть НДС с покупки оборудования и всего прочего, внести это в затраты, что очень выгодно.

Так как планировал масштабировать бизнес, то инвестировал в оборудование, благодаря чему повысил уровень работы и, соответственно, класс обсуживаемых машин.

Сегодня мы делаем кузовной ремонт машин после ДТП, то есть нет ржавых или гнилых машин. Наши клиенты — поляки, белорусы, украинцы, чехи и немцы. Они находят нас в основном благодаря таргетированной рекламе в социальных сетях. Также могу сказать, что стоимость наших услуг здесь значительно выше, чем в Беларуси.

Еще один важный плюс — финансовая помощь для открытия бизнеса, которую выделяет ЕС на начальном этапе. Она может составлять до 20 тысяч злотых (около 4,4 тысяч $). Я потратил эти деньги на покупку оборудования. Это небольшая сумма, но на начальном этапе очень приятная. К тому же, ее не нужно возвращать, если отработал год и платил необходимые налоги.

В Польше больше открытых дверей для предпринимателей. Это заключается в простоте. Плюс больше возможностей для разных видов деятельности.

В Беларуси же контролирующие органы зажимают. А в Варшаве работаю два года и за это время ни разу не было проверок. При этом у каждого есть личная ответственность: соблюдать закон и платить налоги.

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