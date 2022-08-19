Глава МИД Литвы: Начиная с этого момента, нужно сказать ясное «нет» туристам из России и Беларуси 7 19.08.2022, 12:29

2,834

Габриэлюс Ландсбергис

фото: epa

Габриэлюс Ландсбергис призвал все страны Евросоюза аннулировать ранее выданные шенгены.

Чтобы запрет на визы для россиян был эффективным, страны Евросоюза должны единогласно аннулировать ранее выданные шенгены и запретить выдачу новых. Такое мнение изданию Politico озвучил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Начиная с этого момента, нужно сказать ясное «нет» туристам из России и Беларуси», — сказал он.

По его мнению, Европа должна принимать тех, «кому нужно убежище, а не отдых».

Ландсбергис считает, что отменить ранее выданные долгосрочные визы необходимо как минимум на период войны в Украине. Те страны, в которых выступают против такого решения, глава МИД Литвы призвал внимательно изучить выданные ранее шенгенские визы.

Ранее в МИД Литвы заверили, что продолжат выдавать визы белорусам, которым грозит опасность на родине.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Спустя три дня он уточнил свою позицию — по его мнению, не стоит выдавать визы тем, кто отправляется из России в Европу с целью туризма или в деловые поездки. Те же россияне, которые подвергаются преследованию в РФ, должны получить помощь «через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала предложение президента Украины о запрете всем россиянам въезда в страны Запада. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — согласилась Каллас. С 18 августа Эстония не будет впускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, ранее выданными этой страной.

Еще до заявления Владимира Зеленского премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

Напротив, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это Путин ведет войну в Украине, а не россияне, поэтому он против общего запрета въезда россиян в ЕС.

Чехия, председательствующая в ЕС, объявила, что следующие санкции блока против России могут включать общий запрет на выдачу виз гражданам России. Министр иностранных дел Чехии Янс Липавскис заявил, что предложит такой запрет на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».