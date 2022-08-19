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Минздрав запретил Лукашенко доступ к государственным секретам?

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  • 19.08.2022, 13:56
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Минздрав запретил Лукашенко доступ к государственным секретам?

Опубликован список болезней, из-за которых нельзя работать с этой информацией.

На Национальном правовом интернет-портале 19 августа опубликовали постановление № 82 Минздрава Беларуси с перечнем болезней, препятствующих работе с государственными секретами.

В список включены следующие заболевания:

органические, включая симптоматические, психические расстройства;

психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

расстройства настроения (аффективные расстройства), за исключением депрессивного эпизода легкой и средней степени;

обсессивно-компульсивное расстройство;

диссоциативное (конверсионное) расстройство;

расстройство личности и поведения в зрелом возрасте;

умственная отсталость;

эпилепсия.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Напомним, что у Лукашенко официально диагностирована мозаичная психопатия.

Кроме того, независимые эксперты отмечают наличие у диктатора еще целого спектра поведенческих и психических расстройств.

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