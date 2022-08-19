Минздрав запретил Лукашенко доступ к государственным секретам?7
- 19.08.2022, 13:56
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Опубликован список болезней, из-за которых нельзя работать с этой информацией.
На Национальном правовом интернет-портале 19 августа опубликовали постановление № 82 Минздрава Беларуси с перечнем болезней, препятствующих работе с государственными секретами.
В список включены следующие заболевания:
органические, включая симптоматические, психические расстройства;
психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
расстройства настроения (аффективные расстройства), за исключением депрессивного эпизода легкой и средней степени;
обсессивно-компульсивное расстройство;
диссоциативное (конверсионное) расстройство;
расстройство личности и поведения в зрелом возрасте;
умственная отсталость;
эпилепсия.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Напомним, что у Лукашенко официально диагностирована мозаичная психопатия.
Кроме того, независимые эксперты отмечают наличие у диктатора еще целого спектра поведенческих и психических расстройств.