ВСУ снова попали в Каховский мост, который оккупанты только что восстановили 19.08.2022, 14:28

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Следующей целью может стать Антоновский.

Советник председателя Херсонской ОВА отметил, что ожидает "открытия" Антоновского моста, которое обещают захватчики.

На Херсонщине украинские военные попали в Каховский мост, который российские оккупанты только что восстановили.

Об этом советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань написал на своей странице в (Facebook https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5442145059240191).

По его словам, оперативное командование «Пивдень» официально подтвердило, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать и использовать Каховский мост.

«Ждем «открытия» Антоновского, о котором нам рассказывают россияне», - отметил он.

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