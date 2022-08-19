Взрывы под Севастополем: что стало известно о причинах и последствиях

Взрывы под Севастополем: что стало известно о причинах и последствиях1
- 19.08.2022, 14:53
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База «Бельбек» крайне важна для авиации РФ.
Поздним вечером 18 августа в Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек под Севастополем — одной из главных баз российской военной авиации на оккупированном полуострове.
И хотя точной информации о последствиях взрывов пока нет, даже попытка атаки на важный для армии РФ аэродром стала бы еще одной демонстрацией того, что в Крыму больше нет неуязвимых российских военных локаций.
НВ напоминает о значении аэродрома Бельбек для РФ и символических для Украины событиях здесь в 2014 году.
Военная авиабаза вместо гражданского аэропорта: что изменила для Бельбека аннексия Крыма
Аэродром Бельбек расположен примерно в 25 км от Севастополя, возле села Фруктовое (до 1945 года — Бельбек, по названию одноименной реки на юго-западе Крыма). Появился здесь в 1941 году как грунтовый военный аэродром, бетонная взлетно-посадочная полоса была заложена уже после Второй мировой войны.
В годы СССР оставался исключительно военным объектом, однако во второй половине 80-х полосу существенно улучшили — в тот период аэродромом пользовался советский генсек Михаил Горбачев, добиравшийся таким образом на свою дачу в крымском Форосе.
В независимой Украине Бельбек с начала 2000-х годов стал принимать гражданские рейсы, позже получил статус международного аэропорта. Аэродром обслуживал Севастополь, связывая его авиарейсами с Киевом и другими крупными городами Украины, самолеты отсюда летали и в Москву. Кроме того, на аэродроме Бельбек базировалась 204-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ (в/ч А-4515).
28 февраля 2014 года аэропорт Бельбек заблокировали и захватили российские войска в ходе операции по аннексии Крыма. Около половины военнослужащих 204-й бригады Воздушных сил ВСУ изменили присяге и перешли на сторону врага. Однако оставшиеся верными Украине военные под командованием полковника Юрия Мамчура вписали в украинскую историю одну из самых знаковых страниц тех дней.
4 марта 2014 года Мамчур повел около 50 безоружных украинских военных маршем навстречу россиянам, блокировавшим аэродром и дорогу к военной части А-4515. Украинские герои пели гимн, держа в руках боевой флаг своей бригады и флаг Украины — а вооруженные оккупанты так и не решились открыть по ним огонь.
Кадры этого марша облетели весь мир, а подчиненным Мамчура удалось после переговоров с оккупантами на время частично вернуть под контроль Украины объекты в районе аэропорта Бельбек — в частности военные склады. Впоследствии Мамчура на несколько дней захватили россияне, склоняя перейти на сторону РФ, однако весной 2014 года он покинул Крым вместе с другими своими подчиненными, не изменив присяге — остатки бригады позже базировались в Николаеве.
Россия же с самого начала оккупации Крыма превратила аэродром Бельбек в базу своей военной авиации: пассажирские рейсы он больше не принимает. Оккупационные «власти» озвучивали намерения к 2022 году подготовить его для приема чартерных и бизнес-рейсов, однако, несмотря работы по обновлению аэродрома, принимать гражданские рейсы он так и не начал.
Роль аэродрома Бельбек в полномасштабном вторжении РФ в Украину
После того, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, аэродром Бельбек стал одним из важнейших для РФ стратегических объектов в Крыму.
Именно отсюда неоднократно поднимались в воздух российские самолеты, чтобы наносить ракетные удары по городам Украины. РФ использует Бельбек для авианалетов наряду с другими аэродромами оккупированного Крыма, России и Беларуси.
В марте 2022 года программа Схемы и Радио Свобода сообщали, что, по информации Воздушных сил Украины, на аэродроме базировались российские истребители Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. Кроме того, после реконструкции в 2020 году этот аэродром получил возможность принимать и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. С них, по данным ВСУ, Россия уже выпускала ракеты по территории Украины из района Черного моря — в частности, по Львовской области. Такие самолеты имеют на вооружении крылатые ракеты, способные преодолевать расстояния до 5,5 тысяч километров, пояснили Схемы со ссылкой на военных экспертов.
По информации Антона Геращенко, сейчас на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС РФ и 38-й истребительный авиационный полк Военно-космических сил РФ. На его вооружении как минимум:
12 Су-27
12 модернизированных Су-27СМ,
3 учебно-боевых Су-27УБ
5 двухместных истребителей Су-30М2
После ударов по аэродрому Саки вблизи поселка Новофедоровка 9 августа военные эксперты неоднократно называли Бельбек одной из следующих возможных целей предполагаемых атак ВСУ в Крыму. Павел Лакийчук, руководитель военных программ безопасности украинского Центра глобалистики Стратегия ХХI, в интервью Настоящему Времени упомянул Бельбек как важнейшую базу в числе других крымских аэродромов, где РФ держит свою авиацию.
«Ааэродром Кача — это второй аэродром морской авиации в Крыму, практически в пределах Севастополя. Это морская авиация. Важнейшим аэродромом является аэродром Бельбек на территории Севастополя, где базируются истребители-бомбардировщики Военно-воздушных сил Российской Федерации. Важный аэродром — Гвардейское, откуда также применяется истребительная и бомбардировочная авиация по территории Украины, — отметил Лакийчук. — И еще есть ряд аэродромов тактической авиации — это те штурмовики и вертолеты, которые наносят удары непосредственно по нашим войскам на линии соприкосновения — это Джанкой, Кировское и площадки базирования возле административной границы Крыма с Херсонской областью». При этом эксперт отметил, что после взрывов в Новофедоровке стало очевидно, что военные объекты РФ в Крыму «уязвимы, и скрыть это уже невозможно».
После тех событий частота вылетов российских истребителей с аэродрома Бельбек заметно выросла, сообщили 15 августа в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.
«По информации из открытых источников, после взрывов на оккупированном аэродроме в Новофедоровке значительно возросла частота полетов российских истребителей из оккупированного аэропорта Бельбек возле Севастополя», — говорится в сообщении.
Взрывы 18 августа: что известно о причинах и последствиях
Вечером в четверг, 18 августа, в Telegram-каналах и международных агентствах стали появляться сообщения о звуках взрывов в районе аэропорта Бельбек под Севастополем.
В частности, об этом сообщили несколько собеседников российского Агентства (позиционирует себя как канал новостей, о которых «боятся писать в России»). Все они проживают в нескольких километрах от аэропорта Бельбек, а один из источников даже сообщил, что в районе аэродрома якобы виден дым.
Агентство Reuters сообщило как минимум о четырех взрывах в районе аэродрома под Севастополем, ссылаясь на три местных источника.
В то же время нелегитимный «губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев объяснил взрывы тем, что в районе Бельбека российские средства ПВО якобы сбили беспилотник. Он также заявил об отсутствии пострадавших.
Информация о взрывах в Бельбеке появилась почти одновременно с данными о взрывах в районе Керчи, однако деталей об этих происшествиях пока мало.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в ночь на 19 августа рассказал, что по взрывам в Крыму (Керчь и Бельбек) и Белгородской области РФ (Старый Оскол) «информация уточняется».
Американский Институт изучения войны указывает, что ночное видео со взрывами и звуками сирены, которое распространялось в соцсетях 18 августа якобы из-под Бельбека, на самом деле было сделано ранее, 8 августа, и не относится к событиями в районе севастопольского аэродрома:
ISW также отмечает, что по итогам 18 августа аналитики Института были не в состоянии самостоятельно проверить, действительно ли в районе Бельбека и в Керчи были действовали украинские беспилотники (как об этом сообщила пропаганда РФ) — и действительно ли их сбили российские силы ПВО.
BREAKING. First reports about the powerful explosions at the major Russian airbase #Belbek near Sevastopol naval base in occupied #Crimea. pic.twitter.com/3RAyBrhAe8— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) August 18, 2022
В то же время специалисты ISW прогнозируют, что украинские силы, «вероятно, продолжат свою кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму, чтобы ослабить для России возможности логистики и поддержания операций на западном берегу Днепра».
Однако на момент публикации отчета ISW за 18 августа было неясно, связаны ли сообщения о взрывах в Крыму «с украинскими атаками или разведкой; неквалифицированным обращением россиян с военной техникой; успешными действиями российской ПВО». Аналитики ISW также допускают, что взрывы или работа ПВО могли быть проявлением «нервозности» российских военных, вероятно ожидающих новых атак Украины в районах, которые Россия до сих пор считала недосягаемыми для украинских сил.