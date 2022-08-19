Взрывы под Севастополем: что стало известно о причинах и последствиях 1 19.08.2022, 14:53

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Фото:Миноброны РФ

База «Бельбек» крайне важна для авиации РФ.

Поздним вечером 18 августа в Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек под Севастополем — одной из главных баз российской военной авиации на оккупированном полуострове.

И хотя точной информации о последствиях взрывов пока нет, даже попытка атаки на важный для армии РФ аэродром стала бы еще одной демонстрацией того, что в Крыму больше нет неуязвимых российских военных локаций.

НВ напоминает о значении аэродрома Бельбек для РФ и символических для Украины событиях здесь в 2014 году.

Военная авиабаза вместо гражданского аэропорта: что изменила для Бельбека аннексия Крыма

Аэродром Бельбек расположен примерно в 25 км от Севастополя, возле села Фруктовое (до 1945 года — Бельбек, по названию одноименной реки на юго-западе Крыма). Появился здесь в 1941 году как грунтовый военный аэродром, бетонная взлетно-посадочная полоса была заложена уже после Второй мировой войны.

В годы СССР оставался исключительно военным объектом, однако во второй половине 80-х полосу существенно улучшили — в тот период аэродромом пользовался советский генсек Михаил Горбачев, добиравшийся таким образом на свою дачу в крымском Форосе.

В независимой Украине Бельбек с начала 2000-х годов стал принимать гражданские рейсы, позже получил статус международного аэропорта. Аэродром обслуживал Севастополь, связывая его авиарейсами с Киевом и другими крупными городами Украины, самолеты отсюда летали и в Москву. Кроме того, на аэродроме Бельбек базировалась 204-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ (в/ч А-4515).

28 февраля 2014 года аэропорт Бельбек заблокировали и захватили российские войска в ходе операции по аннексии Крыма. Около половины военнослужащих 204-й бригады Воздушных сил ВСУ изменили присяге и перешли на сторону врага. Однако оставшиеся верными Украине военные под командованием полковника Юрия Мамчура вписали в украинскую историю одну из самых знаковых страниц тех дней.

4 марта 2014 года Мамчур повел около 50 безоружных украинских военных маршем навстречу россиянам, блокировавшим аэродром и дорогу к военной части А-4515. Украинские герои пели гимн, держа в руках боевой флаг своей бригады и флаг Украины — а вооруженные оккупанты так и не решились открыть по ним огонь.

Кадры этого марша облетели весь мир, а подчиненным Мамчура удалось после переговоров с оккупантами на время частично вернуть под контроль Украины объекты в районе аэропорта Бельбек — в частности военные склады. Впоследствии Мамчура на несколько дней захватили россияне, склоняя перейти на сторону РФ, однако весной 2014 года он покинул Крым вместе с другими своими подчиненными, не изменив присяге — остатки бригады позже базировались в Николаеве.

Россия же с самого начала оккупации Крыма превратила аэродром Бельбек в базу своей военной авиации: пассажирские рейсы он больше не принимает. Оккупационные «власти» озвучивали намерения к 2022 году подготовить его для приема чартерных и бизнес-рейсов, однако, несмотря работы по обновлению аэродрома, принимать гражданские рейсы он так и не начал.

Роль аэродрома Бельбек в полномасштабном вторжении РФ в Украину

После того, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, аэродром Бельбек стал одним из важнейших для РФ стратегических объектов в Крыму.

Именно отсюда неоднократно поднимались в воздух российские самолеты, чтобы наносить ракетные удары по городам Украины. РФ использует Бельбек для авианалетов наряду с другими аэродромами оккупированного Крыма, России и Беларуси.

В марте 2022 года программа Схемы и Радио Свобода сообщали, что, по информации Воздушных сил Украины, на аэродроме базировались российские истребители Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. Кроме того, после реконструкции в 2020 году этот аэродром получил возможность принимать и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. С них, по данным ВСУ, Россия уже выпускала ракеты по территории Украины из района Черного моря — в частности, по Львовской области. Такие самолеты имеют на вооружении крылатые ракеты, способные преодолевать расстояния до 5,5 тысяч километров, пояснили Схемы со ссылкой на военных экспертов.

Инфографика: Схемы

По информации Антона Геращенко, сейчас на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС РФ и 38-й истребительный авиационный полк Военно-космических сил РФ. На его вооружении как минимум:

12 Су-27

12 модернизированных Су-27СМ,

3 учебно-боевых Су-27УБ

5 двухместных истребителей Су-30М2

После ударов по аэродрому Саки вблизи поселка Новофедоровка 9 августа военные эксперты неоднократно называли Бельбек одной из следующих возможных целей предполагаемых атак ВСУ в Крыму. Павел Лакийчук, руководитель военных программ безопасности украинского Центра глобалистики Стратегия ХХI, в интервью Настоящему Времени упомянул Бельбек как важнейшую базу в числе других крымских аэродромов, где РФ держит свою авиацию.

«Ааэродром Кача — это второй аэродром морской авиации в Крыму, практически в пределах Севастополя. Это морская авиация. Важнейшим аэродромом является аэродром Бельбек на территории Севастополя, где базируются истребители-бомбардировщики Военно-воздушных сил Российской Федерации. Важный аэродром — Гвардейское, откуда также применяется истребительная и бомбардировочная авиация по территории Украины, — отметил Лакийчук. — И еще есть ряд аэродромов тактической авиации — это те штурмовики и вертолеты, которые наносят удары непосредственно по нашим войскам на линии соприкосновения — это Джанкой, Кировское и площадки базирования возле административной границы Крыма с Херсонской областью». При этом эксперт отметил, что после взрывов в Новофедоровке стало очевидно, что военные объекты РФ в Крыму «уязвимы, и скрыть это уже невозможно».

После тех событий частота вылетов российских истребителей с аэродрома Бельбек заметно выросла, сообщили 15 августа в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

«По информации из открытых источников, после взрывов на оккупированном аэродроме в Новофедоровке значительно возросла частота полетов российских истребителей из оккупированного аэропорта Бельбек возле Севастополя», — говорится в сообщении.

Инфографика: Схемы

Взрывы 18 августа: что известно о причинах и последствиях

Вечером в четверг, 18 августа, в Telegram-каналах и международных агентствах стали появляться сообщения о звуках взрывов в районе аэропорта Бельбек под Севастополем.

В частности, об этом сообщили несколько собеседников российского Агентства (позиционирует себя как канал новостей, о которых «боятся писать в России»). Все они проживают в нескольких километрах от аэропорта Бельбек, а один из источников даже сообщил, что в районе аэродрома якобы виден дым.

Агентство Reuters сообщило как минимум о четырех взрывах в районе аэродрома под Севастополем, ссылаясь на три местных источника.

В то же время нелегитимный «губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев объяснил взрывы тем, что в районе Бельбека российские средства ПВО якобы сбили беспилотник. Он также заявил об отсутствии пострадавших.

Информация о взрывах в Бельбеке появилась почти одновременно с данными о взрывах в районе Керчи, однако деталей об этих происшествиях пока мало.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в ночь на 19 августа рассказал, что по взрывам в Крыму (Керчь и Бельбек) и Белгородской области РФ (Старый Оскол) «информация уточняется».

Американский Институт изучения войны указывает, что ночное видео со взрывами и звуками сирены, которое распространялось в соцсетях 18 августа якобы из-под Бельбека, на самом деле было сделано ранее, 8 августа, и не относится к событиями в районе севастопольского аэродрома:

ISW также отмечает, что по итогам 18 августа аналитики Института были не в состоянии самостоятельно проверить, действительно ли в районе Бельбека и в Керчи были действовали украинские беспилотники (как об этом сообщила пропаганда РФ) — и действительно ли их сбили российские силы ПВО.

BREAKING. First reports about the powerful explosions at the major Russian airbase #Belbek near Sevastopol naval base in occupied #Crimea. pic.twitter.com/3RAyBrhAe8 — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) August 18, 2022

В то же время специалисты ISW прогнозируют, что украинские силы, «вероятно, продолжат свою кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму, чтобы ослабить для России возможности логистики и поддержания операций на западном берегу Днепра».

Однако на момент публикации отчета ISW за 18 августа было неясно, связаны ли сообщения о взрывах в Крыму «с украинскими атаками или разведкой; неквалифицированным обращением россиян с военной техникой; успешными действиями российской ПВО». Аналитики ISW также допускают, что взрывы или работа ПВО могли быть проявлением «нервозности» российских военных, вероятно ожидающих новых атак Украины в районах, которые Россия до сих пор считала недосягаемыми для украинских сил.

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