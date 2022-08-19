После Евпатории взрывы прогремели в Севастополе и Керчи 7 19.08.2022, 22:41

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Фото и видео.

Поздним вечером 19 августа прогремели взрывы в Севастополе и Керчи. Перед этим сообщалось, что в Евпатории было слышно несколько взрывов.

Об этом пишет «Апостроф», ссылаясь на сообщения в сети.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем канале в Telegram, что в городе сработала система противовоздушной обороны.

Он рассказал, что повторяется «вчерашняя история», однако посоветовал горожанам сохранять спокойствие, потому что, военные «делают свое дело отлично».

«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре — корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их», - говорится в сообщении.

Украинские Telegram-каналы сообщают о большом расходе боеприпасов в российских ПВО в Севастополе, Евпатории и Керчи.

«До утра есть еще много времени и вдохновения», — говорится в сообщении канала «Оперативный ВСУ».

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