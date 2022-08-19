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ВСУ устроили фейерверк из российского танка

  • 19.08.2022, 23:54
  • 1,918
ВСУ устроили фейерверк из российского танка

Видеофакт.

В Харьковской области украинские военные уничтожили очередной танк российских агрессоров на Изюмском направлении. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ в пятницу, 19 августа.

Указано, что уничтожение этого танка было совместной работой подразделений сил обороны Харьковской области – 49 батальона и 30 бригады.

На кадрах видно, что танк противника находился на грунтовой дороге между полем и лесопосадкой. По машине был нанесен удар, после чего она сразу загорелась. Спустя некоторое время произошел мощный взрыв из-за детонации боекомплекта. Башня танка подлетела на десятки метров вверх.

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