Арестович: Украина уже может уничтожить оперативные силы РФ 2.08.2022, 5:00

Алексей Арестович

У ВСУ достаточно систем HIMARS для этого.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут нанести поражение знаковым целям Российской Федерации в течение суток-двое.

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, передает unian.net.

По его словам, сейчас количество РСЗО HIMARS в Украине позволяет выпустить 168 ракет одновременно.

"Это примерно 100 целей приговорены к смерти. А могу сказать, что весь банк знаковых целей РФ оперативного уровня - приблизительно 200 штук от Харькова до Херсона. 168 против 200 - это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали", - сказал Арестович.

Также он отметил, что все поставки Запада Украине "хорошо бы умножить на два".

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