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США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»

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  • 2.08.2022, 7:34
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США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»
иллюстрационное фото

Успешную операцию провели с помощью беспилотника.

США ликвидировали лидера "Аль-Каиды". По данным инсайдера, 71-летнего Аймана аль-Завахири убили ударом беспилотника.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, операция по ликвидации лидера "Аль-Каиды" проходила в Афганистане. 71-летний аль-Завахири якобы погиб после атаки, которая была совершена при помощи беспилотника.

"В выходные Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию против важной цели "Аль-Каиды" в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения не было", — рассказал CNN высокопоставленный представитель администрации.

Ранее в Белом доме сообщили о том, что США провели "успешную контртеррористическую операцию". Подробности операции там пообещали раскрыть немного позже. В 02:30 (по Киеву) президент США Джо Байден должен выступить с заявлением.

71-летний Айман аль-Завахири - международный террорист, радикальный исламист, с 2011 года он также был лидером радикальной исламистской террористической группировки "Аль-Каида".

В 1981 году его арестовали по подозрению в причастности к убийству президента Анвара Садата. Аль-Завахири предъявили обвинение в хранении огнестрельного оружия. Он отсидел три года, а затем отправился в Афганистан в качестве моджахеда.

После этого террорист возглавил группу из примерно тысячи "египетских афганцев", влившихся в ядро "Аль-Каиды". В Египте аль-Завахири заочно приговорен к смертной казни. В 2011 году после смерти лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена он возглавил террористическую организацию.

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