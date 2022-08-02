Бывший посол Беларуси в России Семашко отправлен в отставку 9 2.08.2022, 7:58

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Владимир Семашко

Фото: KP.by

Указ опубликован сегодня.

Бывший посол Беларуси в России Владимир Семашко, который 1 августа согласно указу Лукашенко уступил свой пост Дмитрию Крутому, вышел в отставку.

Соответствующий указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В указе сказано, что дипломат освобожден от должности посла в России в связи с выходом в отставку.

Пост посла в России 72-летний Семашко занимал с 2018 года, также был полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ. А в 2019-м он был наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках «cоюзного государства» и отношений с Россией.

В январе нынешнего года СМИ сообщали о том, что Семашко попал в Москве в больницу с сердечным приступом.

Напомним, накануне Лукашенко назначил новым послом в России вместо Семашко Дмитрия Крутого, который непосредственно занимался разработкой «союзных программ» по углублению интеграции Беларуси и России. В правительстве Сергея Румаса он был министром экономики. С 29 ноября 2019 года по 3 июня 2020 года работал первым заместителем премьер-министра, а потом стал замглавы администрации Лукашенко.

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