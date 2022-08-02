Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, бывшего политтехнологом в партии Жириновского 2 2.08.2022, 8:34

4,688

Захватчик когда-то учился в Харькове, а затем пришел с войной в Украину.

На войне деполитизировали и демилитаризировали члена "Либерально-демократической партии России" ("ЛДПР"), политтехнолога Александра Карпенкo. "Доброволец" путинской армии из Волгограда когда-то учился в Харькове.

Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook. Оккупанта уже похоронили на его родине.

Отмечается, что Александр Карпенко родился в Новочеркасске (Ростовская область РФ) в семье военного. После школы он поступил в Харьковское высшее военное танковое командное училище, где "познакомился с будущей вдовой Анной".

В Украине ликвидировали оккупанта из Волгограда Александра Карпенко

Согласно некрологу, жил в Волгограде одноименной области России. Там был одними из основателей регионального отделения партии "ЛДПР" покойного скандального депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского.

Будучи капитаном запаса армии РФ, Карпенко включился к проведению кремлевской "спецоперации" с момента ее начала. Координатора "ЛДПР" по предвыборным кампаниям разных уровней ликвидировали на войне в Украине еще 2 июля.

"Проводы к Жириновскому состоялись 31 июля", – уточнил расследователь Комахидзе, дав ссылки на страницы в соцсетях родственников оккупанта – жены Анны Карпенко (Кузяевой), дочери Алисы и, предположительно, его племянника и племянницы – Артура и Элеоноры Карпенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».