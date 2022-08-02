Тайвань усилил боевую готовность армии на время ожидаемого визита Пелоси 2.08.2022, 9:20

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Пекин также заявил о военных приготовлениях.

Уже сегодня ожидается визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Армия Тайваня усилила боеготовность, армия КНР продолжила учения в регионе.

Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA), с 8:00 2 августа (1:00 по Минску) до 12:00 (7:00 по Минску) 4 августа национальная армия усилит боеготовность.

У армии Тайваня два уровня боевой готовности - "период обычной боевой готовности" (мирное время) и "период оборонительных боев" (военное время).

В настоящее время уровнем боеготовности остается "период обычной боевой готовности". Его могут соответствующим образом скорректировать в случае угрозы со стороны армии КНР.

Напомним, по информации тайваньских СМИ, Пелоси начнет свой визит на Тайвань около 17:30 часов по минскому времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Реакция Китая на визит Пелоси

Пекин накануне визита Пелоси на Тайвань провел ряд учений с боевой стрельбой в Тайваньском проливе, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В том числе, проходили учения с боевой стрельбой в водах близ Пинтаня, провинция Фуцзянь (125 километров от Тайваня).

Вечером 1 августа КНР объявила, что учения будут проходить в северо-восточной части острова Хайнань (около 1200 километров от Тайваня) с 0:00 2 августа дня до 00:00 6-го числа.

Утром во вторник китайская область Фуцзянь (ближе всего к Тайваню) объявила, что большое количество авиарейсов было отменено. Такое решение связывают с предстоящим визитом Пелоси.

Во время регулярного брифинга Министерства иностранных дел Китая в понедельник Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях" запланированного визита Пелоси. Китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если Пекин почувствует, что его "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Ранее Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также подчеркивал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Что говорят о визите в США

О том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись дебаты. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня.

Если визит состоится, Пелоси станет первым высокопоставленным американском политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

Американский президент Джо Байден отмечал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

В то же время, по информации источников CNN, он воздержался от того, чтобы прямо сказать Пелоси, чтобы она не ехала на Тайвань.

Накануне предполагаемого визита Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что решение о визите "полностью за спикером".

"Конгресс - это независимая, равноправная ветвь власти", - сказал он и предупредил, что если визит состоится и в связи с этим Китай попробует обострить напряженность, "это будет полностью на Пекине".

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в свою очередь повторил, что "ничего не изменилось" в отношении американской "политики одного Китая" о признаннии Тайваня частью Китая.

"Мы не попадемся на удочку и не будем бряцать оружием", - сказал он.

По его словам США "не будут запуганы" и будем продолжать действовать в Индо-Тихоокеанском регионе, стремясь сохранить линии связи с Пекином.

Он сказал, что администрация ожидает, что "в ближайшие дни Пекин продолжит использовать подстрекательскую риторику и дезинформацию". Но США, по его словам, по-прежнему сосредоточены на "попытках справиться с напряженностью и, откровенно говоря, на управлении одними из самых важных двусторонних отношений в мире".

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