Украинские воины уничтожили двух оккупантов-баскетболистов из Бурятии

Украинские воины уничтожили двух оккупантов-баскетболистов из Бурятии5
- 2.08.2022, 10:12
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Они были контрактниками 11-й элитной штурмовой бригады из Улан-Уде.
ВСУ ликвидировало двух русских оккупантов из Бурятии – баскетболистов Дмитрия Лагунова и Николая Багрова. Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.
В некрологе, который опубликован в соцсети "ВКонтакте" не уточняются детали их гибели.
"Но можно предположить, что они были контрактниками 11-й ОГДШБр из Улан-Уде (войсковая часть №32364), о больших потерях которой информация не раз просачивалась в СМИ", – уточнил Комахидзе.
Известно, что Дмитрий Лагунов родом из Забайкальского, но на пике своей баскетбольной карьеры играл в столице Республики Бурятия. За ее пределами выступал в составе команды "Лара", а внутри чемпионата – за "Динамо".
Его коллега и сослуживец Николай Багров с детства играл за юношескую сборную Бурятии. Работал в тренерском штабе команды "Байкал". Вместе с Лагуновым играл за "Динамо".