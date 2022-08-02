закрыть
2 августа 2022, вторник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус провалил экзамен в автошколе и «заминировал» здание ГАИ в Мозыре

1
  • 2.08.2022, 11:16
Белорус провалил экзамен в автошколе и «заминировал» здание ГАИ в Мозыре

Сельчанин хотел, чтобы родители не узнали о провале.

В Наровлянском районе задержали местного жителя, который позвонил в милицию с ложным сообщением о минировании здания ГАИ, сообщает МВД.

Телефонный звонок об опасности поступил 28 июля в Мозырский РОВД. Тревога оказалась ложной — взрывного устройства в МРЭО местной ГАИ не обнаружили.

Сотрудники собственной безопасности МВД установили, что телефонным хулиганом оказался 19-летний житель Наровлянского района. Его задержали при поддержке СОБРа на следующий день.

По словам подозреваемого, он не сдал внутренний экзамен в автошколе ДОСААФ, а родителям соврал. Мол, испытание прошел — оставалось лишь подтвердить в ГАИ.

В день происшествия родственники сами привезли сына в МРЭО. Он понимал, что ложь вскроется, поэтому решился на крайние меры. Попросил у прохожей женщины телефон и сообщил о минировании.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников