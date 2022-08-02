Белорус провалил экзамен в автошколе и «заминировал» здание ГАИ в Мозыре 1 2.08.2022, 11:16

Сельчанин хотел, чтобы родители не узнали о провале.

В Наровлянском районе задержали местного жителя, который позвонил в милицию с ложным сообщением о минировании здания ГАИ, сообщает МВД.

Телефонный звонок об опасности поступил 28 июля в Мозырский РОВД. Тревога оказалась ложной — взрывного устройства в МРЭО местной ГАИ не обнаружили.

Сотрудники собственной безопасности МВД установили, что телефонным хулиганом оказался 19-летний житель Наровлянского района. Его задержали при поддержке СОБРа на следующий день.

По словам подозреваемого, он не сдал внутренний экзамен в автошколе ДОСААФ, а родителям соврал. Мол, испытание прошел — оставалось лишь подтвердить в ГАИ.

В день происшествия родственники сами привезли сына в МРЭО. Он понимал, что ложь вскроется, поэтому решился на крайние меры. Попросил у прохожей женщины телефон и сообщил о минировании.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

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