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Батальон имени Шейха Мансура: Северный Кавказ может оттянуть на себя внимание российских войск

  • 2.08.2022, 11:19
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Батальон имени Шейха Мансура: Северный Кавказ может оттянуть на себя внимание российских войск

Воюющие за Украину чеченцы рассказали о ситуации на своей родине.

Оттянуть на себя часть российских войск может лишь Северный Кавказ, в частности Чечня. Украина может подтолкнуть народ к сопротивлению, признав независимость региона.

Об этом заявил пресс-секретарь чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев, передает УНИАН.

"Есть народы на территории РФ, которые бы хотели независимости - это Северный Кавказ. Это ахиллесова пята России. Больше всего, кто хочет независимости - это те, кто почувствовал на себе войну. Это чеченцы, дагестанцы, ингуши. Сегодня нужно с ними работать - это исторический шанс, чтобы отсоединиться и бороться за независимость. Нужна информационная поддержка, поддержка Запада, в том числе и Украины. Надо поднимать архивы, показывать людям, что их всегда угнетали", - пояснил он.

Белокиев считает, что отсутствие такой работы - это колоссальная ошибка, ведь угнетенные народы не доверяют России.

"Северный Кавказ - это та территория, которая больше всего сопротивляется российской пропаганде. Большинство не верят, тому что говорит РФ. Чеченцы, дагестанцы, ингуши в большинстве своем не верят. Мы именно для этого и работаем, чтобы показать им всю правду. Надо еще работать с ними", - отметил пресс-секретарь батальона.

По его мнению, признание Ичкерии жизненно важно для Украины.

"Лежит этот законопроект где-то о признании Ичкерии, и никто его не рассматривает. Это жизненно важно для самих украинцев. Никто в России не способен оттянуть на себя часть российских войск, кроме Северного Кавказа, и в частности Чечни, но ее почему-то не признают", - подытожил Белокиев.

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