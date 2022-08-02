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Выпускникам белорусских школ больше не придется сдавать экзамен по иностранному языку

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  • 2.08.2022, 11:50
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Выпускникам белорусских школ больше не придется сдавать экзамен по иностранному языку

Он существовал в Беларуси с 2013 года.

Минобразования изменило количество экзаменов для выпускников школ 2023 года. Девятиклассникам придется сдавать четыре экзамена (вместо прежних трех), а 11-классникам — два (раньше было четыре). Соответствующие изменения прописаны в инструктивно-методическом письме, размещенном на сайте Национального образовательного портала.

После 9 классов ученикам предстоит сдать экзамены по следующим предметам:

русский язык (пересказ),

русский язык (изложение),

математика (письменная работа),

история Беларуси (билет).

Ранее историю Беларуси сдавали после 11-го класса.

Выпускникам школ придется сдать только два экзамена: централизованный экзамен по белорусскому или русскому языку (на выбор) и централизованный экзамен по математике.

Раньше их ждали экзамены по белорусскому или русскому языку (на выбор), математике, иностранному языку и истории Беларуси. Таким образом, экзамен по иностранному языку, который существовал с 2013 года, школьникам сдавать больше не придется.

Кстати, у девятиклассников с 1 сентября вводится учебный модуль "Великая Отечественная война". Он связан с тем, что им придется сдавать экзамен по истории Беларуси.

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