Выпускникам белорусских школ больше не придется сдавать экзамен по иностранному языку

Выпускникам белорусских школ больше не придется сдавать экзамен по иностранному языку14
- 2.08.2022, 11:50
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Он существовал в Беларуси с 2013 года.
Минобразования изменило количество экзаменов для выпускников школ 2023 года. Девятиклассникам придется сдавать четыре экзамена (вместо прежних трех), а 11-классникам — два (раньше было четыре). Соответствующие изменения прописаны в инструктивно-методическом письме, размещенном на сайте Национального образовательного портала.
После 9 классов ученикам предстоит сдать экзамены по следующим предметам:
русский язык (пересказ),
русский язык (изложение),
математика (письменная работа),
история Беларуси (билет).
Ранее историю Беларуси сдавали после 11-го класса.
Выпускникам школ придется сдать только два экзамена: централизованный экзамен по белорусскому или русскому языку (на выбор) и централизованный экзамен по математике.
Раньше их ждали экзамены по белорусскому или русскому языку (на выбор), математике, иностранному языку и истории Беларуси. Таким образом, экзамен по иностранному языку, который существовал с 2013 года, школьникам сдавать больше не придется.
Кстати, у девятиклассников с 1 сентября вводится учебный модуль "Великая Отечественная война". Он связан с тем, что им придется сдавать экзамен по истории Беларуси.