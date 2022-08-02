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Из белорусских магазинов изъяли детскую обувь и одежду популярного польского бренда Sinsay

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  • 2.08.2022, 12:27
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Из белорусских магазинов изъяли детскую обувь и одежду популярного польского бренда Sinsay

Госстандарт назвал причины.

Некоторые модели детской обуви и одежды известного польского бренда Sinsay изъяли из белорусских магазинов из-за несоответствия требованиям по безопасности, сообщает сайт Госстандарта.

Речь идет о четырех моделях полуботинок, двух видах ползунков, трех куртках и наборе для младенцев.

По заключению экспертов, обувь не соответствовала требованиям по безопасности. В полуботинках применялась недопустимая подкладка и вкладные стельки из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%. Фактически материал подкладки и вкладной стельки — 100% полиэстер.

Куртки не соответствовали необходимому показателю по гигроскопичности — способности поглощать водяные пары из воздуха.

К ползункам у проверяющих также были претензии. Соединительные швы в бельевых изделиях для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону. Фактически же они были выполнены на изнаночную сторону.

Продукция, которая нарушала требования, была изъята из торговли, а ее реализация запрещена.

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