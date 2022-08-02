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Украинские бойцы ответили на фейки российской пропаганды о HIMARS

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  • 2.08.2022, 12:30
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Украинские бойцы ответили на фейки российской пропаганды о HIMARS

Американские РСЗО бьют точно в цель.

Российская пропаганда продолжает распространять фейки о том, якобы оккупационные войска ликвидируют американские системы HIMARS. Однако в ВСУ отметили, что все РСЗО, переданные Украине Штатами, целые и невредимые, они продолжают осуществлять точные удары по позициям врага. Об этом в интервью Tablet magazine заявил командующий оперативным командованием "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук.

"У нас еще не было потерь ни в одной из систем HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо и быстро мы научились ими пользоваться, - сказал он, добавляя, что каждая ракета этих систем попадает в цель и "уничтожает мост или склад боеприпасов". - Наши союзники также увидели огромную экономическую эффективность в том, как мы используем ракеты. Каждая выпущенная ракета уничтожает гораздо больше своей стоимости в российской технике или боеприпасах".

Генерал добавил, что ВСУ используют такие системы в разы качественнее, чем россияне, которые тратят стоящие миллионы ракеты на цели, попадание по которым имеет "незначительную выгоду".

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