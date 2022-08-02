ГУР: В оккупированном Крыму готовятся к возвращению Украины 1 2.08.2022, 12:41

4,328

На полуострове активизировались партизаны.

В оккупированном Россией Крыму готовятся к возвращению под контроль Украины. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины.

"Сейчас идет перегруппировка – враг продолжает перегруппировать свои силы на Херсонском и Запорожском направлениях. В оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для отправки на материковую часть Украины", - рассказал Вадим Скибицкий ТСН.

Кроме того, на полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны.

"На этом фоне активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", – добавил представитель ГУР.

Возвращение Крыма Украине

Украина располагает возможностью вернуть оккупированные Крым и Донбасс, однако на это нужно время. Киеву удалось переломить ход событий в свою пользу, и дебатов по данным территориям больше нет. У Украины есть шансы выиграть войну, заявили в Североатлантическом альянсе.

Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что власти зачастую говорят, что Украина намерена освободить оккупированный Крым при помощи политики и дипломатии. Однако полуостров будет освобожден военным путем. Но для этого нужны техника и дальнобойная артиллерия, которая позволит поражать военные объекты врага.

В мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что боевые действия завершатся возвращением Украине всех ее оккупированных территорий. До конца 2022 года Вооруженные силы Украины должны, как минимум, зайти на территорию Крыма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».