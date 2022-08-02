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Оккупанты могут попасть в ловушку под Херсоном

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  • 2.08.2022, 13:46
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Оккупанты могут попасть в ловушку под Херсоном

У Генштаба ВСУ есть план по правобережной группировке россиян.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты могут попасть в ловушку в Херсонской области.

По его словам, у Генерального штаба, вероятно, есть определенный план по уничтожению российских войск в Херсонской области, поэтому там и не рушатся в полном объеме мосты и понтонные переправы, передает 24 канал.

"Создается впечатление, что Генеральный штаб ВСУ стремится, чтобы все желающие российские войска переправились на правый берег. Поэтому и не разрушаются в полном объеме мосты, чтобы дать возможность оккупантам это сделать. А дальше, я так понимаю, у Генерального штаба есть какой-то план относительно уничтожение этой группировки войск", – отметил эксперт.

Жданов предполагает, что украинские защитники могут отрезать силы оккупантов, которые Россия перебрасывает в Херсонскую область.

"Хотя если они предпримут попытку наступления, то картина может быть немного другая. Ведь нам придется остановить это наступление, а уже потом предпринимать меры по разгрому этой группировки войск", — сказал Жданов.

Военный эксперт также отметил, что россияне снимают часть своих войск с Донецкого направления и перекидывают на Запорожское. Так они пытаются закрыть те дыры, которые образуются на Запорожском после снятия части и отправки их на Херсонский.

"То есть они на центральном театре военных действий пытаются равномерно рассредоточить свои войска, чтобы была более-менее равная ситуация с минимальным превосходством над нашими войсками", – заявил эксперт.

Жданов добавил, что уже время покажет, сможет ли Украина воспользоваться этой ситуацией.

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