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В Беларуси на свободу вышел 18-летний политзаключенный

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  • 2.08.2022, 15:23
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В Беларуси на свободу вышел 18-летний политзаключенный
Даниил Колесников

Наказание он отбывал в Бобруйской колонии.

На свободу вышел 18-летний политзаключенный Даниил Колесников, который полностью отбыл свой срок, сообщает ТГ-канал dissidentBY.

Парня, которому было на то время 17 лет, осудили на 1 год и 3 месяца. Наказание он отбывал в Бобруйской колонии.

Основанием для уголовного дела на Даниила стали послевыборные события 2020 года. В ночь с 9 на 10 августа он вместе с отцом Виталием пошел в центр города на площадь. Они стояли там в сцепке в первом ряду.

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