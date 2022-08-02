В Беларуси на свободу вышел 18-летний политзаключенный

В Беларуси на свободу вышел 18-летний политзаключенный1
- 2.08.2022, 15:23
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Наказание он отбывал в Бобруйской колонии.
На свободу вышел 18-летний политзаключенный Даниил Колесников, который полностью отбыл свой срок, сообщает ТГ-канал dissidentBY.
Парня, которому было на то время 17 лет, осудили на 1 год и 3 месяца. Наказание он отбывал в Бобруйской колонии.
Основанием для уголовного дела на Даниила стали послевыборные события 2020 года. В ночь с 9 на 10 августа он вместе с отцом Виталием пошел в центр города на площадь. Они стояли там в сцепке в первом ряду.