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В белорусских аптеках — острая нехватка импортных лекарств

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  • 2.08.2022, 15:32
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В белорусских аптеках — острая нехватка импортных лекарств

Белоруска рассказала, что ей нечем лечить ребенка.

Белоруска пожаловалась, что ей нечем лечить ребенка — местные аналоги лекарств уступают импортным.

Крик души женщины опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

«Пусть нам вернут импортные препараты! Где «Изофра» и «Нозосепт» (капли в нос — ред.), где антибиотики импортные?», — возмущается женщина. — «Капли «Нанорин», который предлагают вместо «Нозосепта», тоже не в продаже, смотрела на прошлой неделе. И не знаю как остальным, а нам аналоги не подходят.

Также можно и про «Изофру» написать, аналог «Фраминазин» — это вода водой, а применять «Ринодексу» — это же более сильный антибиотик, как-то тоже не вариант. Применять аналоги себе дороже, даже не себя, а детей жалко».

Женщина добавила, что вынуждена просить купить лекарства знакомых в России — там они пока что не закончились.

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