Китай стянул баллистические ракеты DF-16 к Тайваньскому проливу 8 2.08.2022, 15:43

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На побережье ближайшей к Тайваню провинции сосредоточено много военной техники.

В ближайшей к Тайваню китайской провинции Фуцзянь заметили баллистические ракеты DF-16. Об этом 2 августа сообщило турецкое издание Beyaz Gazete.

Как известно, DF-16 может нести до трех боеголовок с индивидуальным наведением, включая ядерную. Максимальная дальность пуска оперативно-тактической ракеты составляет 1000 км.

В Китае заявляют, что системы противовоздушной обороны Patriot не могут перехватить DF-16.

Ранее стало известно, что на побережье провинции Фуцзянь проходят военные учения и сосредоточено много военной техники.

Обострение ситуации в регионе вызвано возможным визитом спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Напомним, Китай угрожает "предпринять меры" в случае приезда Пелоси на Тайвань. Как заявил представитель Пекина Чжао Лицзянь, "армия страны не будет сидеть сложа руки".

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