Bloomberg озвучили пять сценариев реакции Китая на визит Пелоси на Тайвань 5 2.08.2022, 16:39

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Самолет со спикером палаты представителей США уже приближается к Тайбэю.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ближайшее время может посетить Тайвань. Поскольку Китай грозился ответить на ее визит, внимание всего мира приковано к этим событиям.

Тем временем аналитики американского издания Bloomberg озвучили пять сценариев возможного ответа официального Пекина, пишет "Обозреватель".

Китайский лидер Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора на прошлой неделе, что "кто играет с огнем, тот обожжется", имея в виду Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь после этого заявил, что Народно-освободительная армия "не будет сидеть сложа руки", если Пелоси станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за 25 лет.

При этом ни Си, ни Байден не заинтересованы в развязывании конфликта, который может нанести еще больший экономический ущерб. Но воинственная риторика и растущая враждебность в обеих странах усиливают давление.

В связи с этим эксперты спрогнозировали действия, которые может предпринять Китай:

1. Крупные вторжения боевых самолетов

Так как частые вторжения в опознавательную зону ПВО Тайваня уже стали нормой, Народно-освободительной армии Китая потребуется особенно крупная серия полетов. На данный момент рекорд составляет 56 самолетов НОАК, которые были подняты 4 октября 2021 года, что совпало с военными учениями под руководством США.

Китай может поддерживать такой уровень в течение нескольких дней или недель, истощая ресурсы и без того напряженных ВВС Тайваня, пока те будут пытаться отогнать китайские самолеты.

Кроме того, Китай может провести военный полет прямо над Тайванем, заставив правительство президента Цай Инвэнь решить, сбивать ли его.

2. Ракетные испытания возле Тайваня

Летом 1995 года Китай дал один из самых провокационных ответов на обмен мнениями между Вашингтоном и Тайбэем, когда Пекин провел испытательные запуски ракет в море недалеко от острова.

Этот шаг был частью протестов Китая против решения президента Билла Клинтона разрешить первому демократически избранному президенту Тайваня Ли Дэнхуи посетить США.

Совсем недавно, в августе 2020 года, НОАК запустила баллистические ракеты "убийцы авианосцев" в Южно-Китайское море, что было воспринято как ответ на военно-морские учения США.

3. Экономические меры

Китай является крупнейшим торговым партнером Тайваня. Пекин мог бы использовать это преимущество, наложив санкции на экспортеров, объявив бойкот некоторым тайваньским товарам или ограничив двустороннюю торговлю.

Согласно данным местного издания United Daily News, в понедельник Китай запретил импорт продуктов питания от более чем 100 тайваньских поставщиков. При этом Пекин должен действовать осторожно, поскольку ему нужен Тайвань для производства полупроводников.

Китай также может нарушить судоходство в Тайваньском проливе, ключевом маршруте мировой торговли. Китайские военные в последние месяцы неоднократно заявляли американским коллегам, что пролив не является международными водами. Тем не менее любые шаги, препятствующие коммерческому судоходству, только навредят экономике Китая.

4. Дипломатический протест

Global Times предупредила, что администрация Байдена столкнется с "серьезным" откатом в китайско-американских отношениях из-за поездки Пелоси. Это может означать отзыв посла Китая в США. В 1995 году Пекин отозвал своего тогдашнего посла в США после того, как Вашингтон разрешил Ли Дэнхуэю посетить США.

В 2021 году Китай отозвал своего посла в Литве после того, как та разрешила Тайваню открыть представительство в Риге под собственным именем, а не под названием Китайский Тайбэй, который Пекин считает более нейтральным.

Во вторник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила на брифинге, что Пекин свяжется со своим послом в США "в случае необходимости".

5. Захват острова

У Пекина есть и другие военные варианты, кроме рискованного вторжения через 130-километровый Тайваньский пролив — например, захват одного из небольших отдаленных островов, принадлежащих правительству Тайбэя, хотя такой шаг крайне маловероятен.

Кроме того, такие действия также несут дипломатические риски для Пекина. Захват острова, находящегося под контролем Тайваня, может побудить США ввести новые санкции против Китая и встревожить соседние страны в Азии, многие из которых также имеют территориальные споры с Пекином.

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