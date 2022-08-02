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Рядом со звездой близкой к Солнцу нашли потенциально обитаемую планету

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  • 2.08.2022, 16:58
Рядом со звездой близкой к Солнцу нашли потенциально обитаемую планету

Возможно, там есть жидкая вода.

Астрономы открыли потенциально обитаемую планету рядом с красным карликом, находящимся в 37 световых годах от нас. Она в четыре раза тяжелее нашей планеты, то есть относится к классу сверхземель, пишет Naked Science.

Красный карлик называется Ross 508, он расположен в созвездии Змея. Звезда в пять раз меньше Солнца. Ее планета Ross 508 b совершает полный годовой оборот за 10,8 земных суток. Ее орбита проходит в 20 раз ближе к карлику, чем земная — к Солнцу.

Возможно, благодаря комфортной температуре поверхности на Ross 508 b есть жидкая вода.

Красного карлика нашел японский 8,2-метровый телескоп Subaru. Он установлен на Гавайях. Недавно его снабдили спектрографом IRD, позволяющим охватить и инфракрасный диапазон волн. В нем легче наблюдать звезды типа Ross 508.

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