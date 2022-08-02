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В Минске осудили бойца ММА Владислава Новицкого

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  • 2.08.2022, 18:23
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В Минске осудили бойца ММА Владислава Новицкого
Владислав Новицкий

Судья Марина Федорова приговорила его к трем годам «химии».

Суд Советского района Минска 2 августа вынес приговор бойцу ММА Владиславу Новицкому. 28-летнего спортсмена осудили за участие в протестах по статье 342 Уголовного кодекса, сообщает правозащитный центр «Весна».

Владислав был задержан 26 марта этого года и помещен в СИЗО на улице Володарского. Его обвинили в том, что в 2020 году после выборов он дважды участвовал в массовых протестах, а на одном из маршей выходил на проезжую часть вместе с другими протестующими, чем «блокировал движение транспорта». Он попал на фото, где вместе с другими спортсменами стоит с растяжкой «Спортсмены с народом».

На суде Новицкий признал себя виновным. Судья Марина Федорова приговорила его к трем годам «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также он должен выплатить 25 тысяч рублей по иску «Минсктранса».

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