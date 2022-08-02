Белорус пытался ввезти в Литву сигареты на 1,9 млн евро 3 2.08.2022, 18:58

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Дальнобойщика задержали на два месяца.

Литовские таможенники обнаружили в фуре контрабандный груз сигарет на сумму 1,86 млн евро, пишет Delfi. Белорусского дальнобойщика арестовали на два месяца.

Грузовик DAF, которым управлял гражданин Беларуси, прибыл на таможенный пост Райгардас вечером 30 июля. Водитель декларировал, что везет 14,4 тонны вермикулита из Казахстана транзитом через Литву в Германию.

При проверке груза с помощью рентгеновской досмотровой системы нашли контрабанду — 1000 коробок (500 000 пачек) белорусских сигарет NZ Gold Super Slim, спрятанных под мешками с грузом.

«Стоимость сигарет составляет около 1,86 млн евро», — говорится в сообщении таможни.

1 августа белорусского дальнобойщика арестовали на два месяца.

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