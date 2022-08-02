Беларусь поставляет российским оккупантам боеприпасы

Беларусь поставляет российским оккупантам боеприпасы11
- 2.08.2022, 19:24
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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Вооруженные силы Беларуси передают российской армии, которая открыто вторглась в Украину, некоторые боеприпасы.
Об этом проинформировал 2 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«По имеющейся информации, республика Беларусь продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил Российской Федерации. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики Беларусь», – говорится в сообщении.
Также украинские военные описали ситуацию возле северных границ Украины.
«На волынском и полесском направлениях состав, состояние и положения подразделений вооруженных сил республики Беларусь в Брестской и Гомельской областях остаются без существенных изменений. На северском направлении враг не прекращает обстрел позиций наших войск с территории Российской Федерации и ведения воздушной разведки в приграничных районах Черниговской и Сумской областей», – отметили в ВСУ.