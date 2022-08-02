В армии РФ начались межэтнические стычки: дошло до стрельбы 2.08.2022, 20:21

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Оккупантов деморализуют успехи ВСУ.

Межэтнические конфликты стали все чаще и чаще встречаются в рядах российских войск. Главной причиной стали из-за укрепления позиций Вооруженных сил Украины.

Об свидетельствует перехват разговора оккупантов, который обнародовала Служба безопасности Украины

Так, в разговоре оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-ой бригады открыл огонь по командиру разведывательного батальона. «Цель» в свою очередь отправил в расположение 55-ой бригады БТР с личным составом, чтобы «усмирить» тувинца.

Захватчик уточнил, что БТР открыл огонь по солдатам 55-ой бригады, в результате чего три человека получили ранения. Кроме того, остальную часть батальона поставили на колени и заставили извиняться, угрожая убийством.

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