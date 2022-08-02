закрыть
2 августа 2022, вторник, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РФ не впустила в страну семь тонн лосося из Беларуси

11
  • 2.08.2022, 21:23
  • 3,774
РФ не впустила в страну семь тонн лосося из Беларуси

Документы на рыбу отсутствовали.

В России задержали более 7 тонн рыбы, которую везли из Беларуси в объезд официальных ветеринарных контрольных постов.

Автомобиль остановили в Смоленской области и передали для досмотра сотрудникам Россельхознадзора. Выяснилось, что за передними рядами коробок с китайской стружкой тунца находились пенопластовые коробы с более 7 тоннами замороженной рыбы лососевых пород.

Документы на рыбу отсутствовали, с коробов были сорваны этикетки и отсутствовала маркировка с информацией о производителе и сроке годности. Перевозчик пояснил, что вез погрузил рыбу в Беларуси и вез ее в Москву.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о попытке скрыть истинное происхождение рыбы и могут указывать на попытку поставки недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности продукции из стран, в отношении которых действуют запреты и ограничения», – заявили в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Проводится проверка. Решение о судьбе груза примут по ее результатам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников