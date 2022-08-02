РФ не впустила в страну семь тонн лосося из Беларуси

РФ не впустила в страну семь тонн лосося из Беларуси11
- 2.08.2022, 21:23
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Документы на рыбу отсутствовали.
В России задержали более 7 тонн рыбы, которую везли из Беларуси в объезд официальных ветеринарных контрольных постов.
Автомобиль остановили в Смоленской области и передали для досмотра сотрудникам Россельхознадзора. Выяснилось, что за передними рядами коробок с китайской стружкой тунца находились пенопластовые коробы с более 7 тоннами замороженной рыбы лососевых пород.
Документы на рыбу отсутствовали, с коробов были сорваны этикетки и отсутствовала маркировка с информацией о производителе и сроке годности. Перевозчик пояснил, что вез погрузил рыбу в Беларуси и вез ее в Москву.
«Данные обстоятельства свидетельствуют о попытке скрыть истинное происхождение рыбы и могут указывать на попытку поставки недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности продукции из стран, в отношении которых действуют запреты и ограничения», – заявили в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Проводится проверка. Решение о судьбе груза примут по ее результатам.