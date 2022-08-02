Пользователи Facebook и Instagram получат доступ к новым функциям 3 2.08.2022, 22:21

1,368

В Meta рассказали детали.

Instagram переводит все видео на платформе в формат Reels. Теперь можно будет публиковать видео длительностью до 15 минут

Об этом рассказали в компании Meta.

В течение следующих недель все видео до 15 минут будут дополнены креативными инструментами Reels. Видео будут размещаться в отдельной вкладке, а публичные ролики продолжительностью до 90 секунд можно будет в рекомендациях.

Instagram Reels – что это

Пользователи Instagram могут снимать и редактировать видео до 15 минут. Кроме того, пользователи могут добавлять к своему ролику музыку из аудиотеки или создавать собственный оригинальный звук. При этом если учетная запись автора звука общедоступна, то другие пользователи могут использовать его в своих видео и создавать ремиксы.

Instagram Reels – как создать

Пользователи могут найти опцию создания Reels в камере Instagram.

Можно снять ролик непосредственно в приложении или загрузить уже существующее видео с фотопленки.

Какие инструменты предлагает Instagram Reels

Аудио – можно искать песню в аудиотеке Instagram или использовать собственное оригинальное аудио, просто записав с ним ролик. Когда пользователи делятся роликом с оригинальным аудио, за ними закрепляется его авторство, и если у пользователя есть общедоступная учетная запись, другие люди могут создавать ролики с этим аудио, нажав «Использовать аудио» на вашем Reels.

Эффекты AR. Пользователи могут выбрать любой из многих эффектов, созданных как Instagram, так и создателями со всего мира, и использовать в своих видео каждый раз новые эффекты.

Таймер и обратный отсчет позволяет настроить таймер для записи видео без использования рук. Как только пользователи нажмут кнопку записи, они увидят обратный отсчет и будут подготовиться перед тем, как начнется непосредственная запись в течение установленного времени.

Выравнивание позволяет выравнивать объекты из предыдущего ролика для записи следующего, чтобы создать плавные переходы.

Быстрота. Благодаря ускорению или замедлению части видео или аудио пользователи могут оставаться в ритме или создавать замедленные видео.

Ремиксы позволяют реагировать на креативные фотографии и видео, которыми ежедневно делятся пользователи Instagram, а также коллаборировать с другими и увеличивать свою аудиторию.

Новые функции ремиксов

Ремиксы для фото. Пользователи могут делать ремиксы из публичных фотографий в Instagram. Во время микширования фотографии автоматически преобразуются в Reels с макетом зеленого экрана, который позволяет добавлять собственные видеокомментарии.

Новые макеты ремиксов - зеленый экран, горизонтальное или вертикальное разделение экрана или режим реакций.

Шаблоны позволяют легко создавать Reels, используя другое видео в качестве шаблона. Необходимо лишь добавить и обрезать собственное видео под шаблон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».