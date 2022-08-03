Посла США вызвали в МИД Китая 3.08.2022, 7:38

Это первый с декабря 2018 года случай демарша КНР на таком уровне.

Посла США в Китае Николаса Бернса вызвали в МИД КНР. Причиной стал визит спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что заместитель китайского министра иностранных дел Се Фэн "передал строгие заявления" против приезда Пелоси.

"США должны заплатить цену за свои ошибки. Китай будет решительно принимать контрмеры, и мы будем делать то, что скажем", - сказал он.

В то же время дипломат призвал Вашингтон немедленно внести коррективы и принять практические меры для устранения негативного влияния визита Пелоси на Тайвань.

Се предупредил, что США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и не идти дальше по неправильному и опасному пути.

К слову, это первый с декабря 2018 года вызов американского посла в Китае. Тогда он состоялся на фоне задержания финансового директора Huawei, которую США объявили причастной к промышленному шпионажу.

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