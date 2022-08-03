ВСУ нанесли мощный удар по базе российских военных в Чернобаевке
- 3.08.2022, 7:43
Опорные пункты врага на юге разгромили из артиллерии и авиации.
Украинские военные нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Отмечается, что удар нанесли ракетно-пртиллерийские подразделения ВСУ.
Также авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.
В Баштанском районе силы зенитно-ракетного подразделения сбили три крылатых ракеты Х-101.
В течение дня военные РФ нанесли два авиационных и два ракетных удара по украинским позициям.
Атаки совершены с временно оккупированных территорий юга.
«Также в течение дня в очередной раз атакован Николаев. 2 реактивных снаряда РСЗО «Ураган» попали в пригород. Жертв и разрушений нет», - говорится в сообщении.
В настоящее время подтвержденные потери врага составляют:
20 оккупантов;
2 танка Т-72;
гаубица «Мста-Б»;
4 единицы автомобильной и бронированной техники.
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из кораблей и катеров, укрывающихся в безопасных районах. Из них два носителя 16 «Калибров» и три больших десантных корабля, отмечают в ОК.