ВСУ нанесли мощный удар по базе российских военных в Чернобаевке 3.08.2022, 7:43

Опорные пункты врага на юге разгромили из артиллерии и авиации.

Украинские военные нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что удар нанесли ракетно-пртиллерийские подразделения ВСУ.

Также авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

В Баштанском районе силы зенитно-ракетного подразделения сбили три крылатых ракеты Х-101.

В течение дня военные РФ нанесли два авиационных и два ракетных удара по украинским позициям.

Атаки совершены с временно оккупированных территорий юга.

«Также в течение дня в очередной раз атакован Николаев. 2 реактивных снаряда РСЗО «Ураган» попали в пригород. Жертв и разрушений нет», - говорится в сообщении.

В настоящее время подтвержденные потери врага составляют:

20 оккупантов;

2 танка Т-72;

гаубица «Мста-Б»;

4 единицы автомобильной и бронированной техники.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из кораблей и катеров, укрывающихся в безопасных районах. Из них два носителя 16 «Калибров» и три больших десантных корабля, отмечают в ОК.

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