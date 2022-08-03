Белорусам стало проще купить автомобиль в Литве 3.08.2022, 8:37

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В соседней стране изменили правила продажи машин иностранцам.

С 1 августа в Литве упрощается порядок продажи автомобиля иностранцу или предприятию на территории страны. Об этом сообщает портал delfi.lt.

Ранее после продажи транспортного средства жителю зарубежья или предприятию на территории Литвы и покупатель, и продавец должны были обращаться в «Регитру» (государственное предприятие, занимающееся в том числе регистрацией ТС). В отделение этой организации житель другой страны представлял декларацию о приобретении, а житель Литвы ее подтверждал. Только после этого упразднялся действующий код декларации владельца на имя жителя Литвы (КДВ). Через десять календарных дней транспортное средство автоматически регистрировалось.

С 1 августа этот порядок упрощен. Обязанность обращаться в «Регитру» сохраняется только для продавца, то есть жителя Литвы. Ему надо в течение пяти рабочих дней после заключения сделки представить одностороннюю декларацию о продаже, на основании которой и упразднят действующий КДВ на его имя. Эта услуга будет бесплатно доступна по интернету.

Такой же порядок действует при продаже автомобиля на территории другой страны.

Как сообщают литовские СМИ, «Регитра» надеется, что новая система и упростит жизнь клиентам предприятия, и уменьшит очереди в отделениях. В них, по данным организации, в этом году обратились около 29 тыс. жителей зарубежья, чтобы декларировать приобретенный автомобиль.

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