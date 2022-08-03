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Разведка Британии: Удар ВСУ по эшелону РФ под Херсоном ставит под вопрос поставки из Крыма

  • 3.08.2022, 9:18
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Разведка Британии: Удар ВСУ по эшелону РФ под Херсоном ставит под вопрос поставки из Крыма

Снабжение оккупантов нарушено.

После удара ВСУ по эшелону с техникой оккупантов на юге британская разведка прогнозирует трудности со снабжением россиян в Херсонской области с помощью железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом сообщается вTwitter Минобороны Великобритании.

В разведке Британии пишут, что в результате удара ВСУ по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии.

Разведка считает, что российские силы, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней, но она останется уязвимой для них и для путей снабжения.

Также отмечается, что Россия продвигает недавно созданную паромную переправу вместо разбитого Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне для использования в гражданских целях. Однако армия РФ, как считают в разведке, почти наверняка будет использовать переправу для переброски войск и материально-технического снабжения.

«Вероятно, мы увидим рост числа мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к принятию мер по контролю за движением», – прогнозируют британцы.

29 июля ВСУ поразили эшелон с военной техникой, боеприпасами и живой силой российских оккупантов вблизи Брилевки Херсонской области.

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