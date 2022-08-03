ISW: Удары HIMARS деморализуют российских оккупантов 4 3.08.2022, 9:38

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В РФ пытаются скрыть масштаб потерь.

Эффективные удары украинских войск из РСЗО HIMARS деморализуют российских военнослужащих и «беспокоят» блогеров и военных корреспондентов РФ. При этом ее оборонные ведомства продолжают скрывать потери российских военнослужащих.

Раненых российских солдат перевозят на гражданских автомобилях и дают ложные сообщения СМИ о количестве жертв, вызванных украинскими ударами HIMARS. На этот факт указали аналитики Института изучения войны США (ISW).

Там отметили, что минобороны России, вероятно, пытается смягчить тревогу по поводу потерь, которые наносят российским войскам HIMARS ВСУ. В частности, с этой целью было сделано заявление главы ведомства Сергея Шойгу о том, что российские войска уничтожили шесть предоставленных США HIMARS.

Командующий ОК «Юг» ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что российские войска не уничтожали никаких HIMARS, а неназванный финский чиновник назвал заявления России «выдачей желаемого за действительное».

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