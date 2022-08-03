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В оккупированном Северодонецке падают многоэтажки

  • 3.08.2022, 9:58
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В оккупированном Северодонецке падают многоэтажки

Глава Луганской области Сергей Гайдай опубликовал видео.

В захваченном российскими оккупантами Северодонецке в Луганской области начали падать аварийные многоэтажные дома.

Глава ОВА Сергей Гайдай опубликовал соответствующее видео в Telegram.

«В поврежденных россиянами домах находиться крайне опасно. Оставшиеся живут в уцелевших квартирах, некоторые - в подъездах и подвалах. Но там очень опасно. Если многоэтажка получила повреждения, она может в любой момент упасть», - заявил он.

По словам чиновника, на видео разрушение дома на улице Партизанская. Здание упало посреди дня.

«Рядом проходили люди. Находился ли кто внутри - точно неизвестно. В то время пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о «счастливой жизни» жителей Луганщины, последние погибают под обломками необследованных многоэтажек», - возмутился Гайдай.

Он также рассказал, что на фронте оккупационные войска все чаще используют авиацию из-за того, что не могут преодолеть оборонные укрепления ВСУ.

Гайдай добавил, что враг шесть раз использовал реактивные системы залпового огня и неоднократно применял в течение дня минометы. Основные усилия россияне сосредоточивают на Бахмутском направлении.

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