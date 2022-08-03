Оккупанты перебрасывают в Украину ДРГ из Беларуси

Оккупанты перебрасывают в Украину ДРГ из Беларуси4
- 3.08.2022, 10:18
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Стало известно о новых действиях лукашенковского Генштаба.
В Беларуси провели тренировки по связи Генерального штаба. Россия использует территорию страны для того, чтобы перекинуть из Беларуси своих диверсантов.
Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.
«Проведена тренировка по связи Генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию республики Беларусь для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины», – говорится в сообщении.